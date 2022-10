Tra poco più di un’ora il Napoli affronterà i Glasgow Rangers in Champions League. Gli azzurri hanno già matematicamente conquistato l’accesso agli ottavi di finale e questa sera potrebbero blindare anche il primo posto nel girone.

Il match di questa sera, per gli uomini di Spalletti, si disputa nel corso di un vero e proprio tour de force di impegni a causa dalla sosta per i Mondiali in Qatar. Il Napoli, che dovrà far partire con le rispettive Nazionali molti giocatori, potrà godere della sosta per ricaricare le batterie in vista del rush finale di stagione.

Napoli (Getty Images)

Sosta Mondiali: tre amichevoli in programma per il Napoli

Durante la sosta, però, sarà importante mantenere una buona condizione fisica per ripartire a gennaio al meglio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha organizzato, dunque, una tournée in Turchia per permettere a Spalletti di preparare al meglio la seconda parte di stagione.

Negli ultimi minuti sono arrivati ulteriori dettagli riguardo gli impegni in programma e a riportarli è stato Carlo Alvino, noto giornalista, attraverso il proprio profilo Twitter.

Secondo Alvino, il Napoli disputerà tre diverse amichevoli: due contro squadre di Premier League e una contro la compagine turca dell’Antalyaspor.

Di seguito il tweet:

“Quasi definito il programma del Napoli in Turchia ad Antalya durante la sosta del campionato. Probabilmente si giocheranno tre amichevoli, due con squadre di Premier, Crystal Palace e Wolverhampton, l’altra con l’ Antalyaspor”.