Spalletti: “Rigorino? Potrei prendere tutti i giornali e ne uscirebbero delle cose divertenti”

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze del Training Center di Castel Volturno. Tra le altre cose, il tecnico azzurro si è soffermato sul rigore fischiato ad Osimhen martedì scorso contro l’Empoli che ha generato diverse polemiche in merito all’entità del contatto incriminato. Di seguito quanto evidenziato:

Rigore Osimhen Napoli Empoli

Spalletti: “Rigorino? I giornali scrivono cose divertenti”

“Rigorino? Non può essere una polemica che ci riguarda quello che succede dentro le partite. Noi abbiamo il nostro biglietto da visita che è quello di voler fare calcio cercando di fare del nostro meglio”.

“Per il rigorino potrei prendere tutti i giornali e vedere cosa hanno detto del rigore contro l’Empoli, verrebbero fuori delle cose divertenti. Il penalty fischiato a nostro favore martedì è molto simile a uqello che abbiamo subito contro il Lecce. Chiudo come avevo iniziato, per quello che è il calcio che vogliamo fare, questa non può essere una scusa”.