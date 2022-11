Home » News Calcio Napoli » Udinese, Samardzic non ha dubbi: “È lui il pericolo numero uno azzurro”

Domani il Napoli affronterà l’ultima partita prima della sosta per i Mondiali contro l’Udinese. Gli uomini di Sottil hanno nettamente superato le aspettative ad inizio stagione, poi, però, c’è stato un leggero calo di rendimento, portando i bianconeri ottavi in classifica a 24 punti.

Questa statistica, però, deve essere di relativa importanza per gli azzurri che. indipendentemente dall’avversario, dovranno portare a casa i tre punti per volare momentaneamente a più 11 dalla Lazio e dal Milan.

Udinese Napoli, Samardzic: “Dobbiamo porre maggiore attenzione su Osimhen”

Lazar Samardzic, trequartista tedesco dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Tuttoudinese.it, esprimendo una determinata carica per la partita ed una certa preoccupazione per il bomber nigeriano Victor Osimhen:

“Lavoriamo ogni giorno per vincere. L’obiettivo non cambia. Sappiamo che non sarà facile. Il Napoli è una squadra fortissima, dovremo fare attenzione a Osimhen, attaccante fortissimo”.

Il ragazzo classe 2002 ha saputo sorprendere tutti in questo inizio di stagione, subentrando spesso dalla panchina e cambiando molteplici volte la partita.

