Il calciomercato non dorme mai, soprattutto quello del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è concentrata nella preparazione del delicato match di Serie A contro l’Udinese, ma la dirigenza è attenta alle dinamiche di mercato.

Il Real Madrid vuole Osimhen dal Napoli

Le ultime notizie sul Napoli – riportate sull’edizione odierna de Il Mattino – riferiscono di un forte interesse da parte del Real Madrid per uno dei campioni azzurri: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sarebbe stato individuato da Carlo Ancelotti come possibile sostituto di Karim Benzema, che con l’avanzare dell’età avrebbe bisogno di rifiatare.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Non solo le merengues, ma anche il il Manchester United – ormai da tempo – segue l’attaccante momentaneamente capocannoniere in Serie A. Di seguito quanto riportato dal Il Mattino:

Calciomercato Napoli, il Manchester United torna alla carica per Osimhen ma De Laurentiis non cede a gennaio

“Non è certo un segreto che il Manchester United sia molto interessato al numero 9 azzurro, ma qualunque offerta, anche quella più irrinunciabile, non sarà nemmeno presa in considerazione da Osimhen prima della fine della stagione. Da giugno in poi, ovviamente ogni discorso potrebbe essere riaperto.

Insomma, tutti focalizzati su un unico obiettivo. Al momento, poi, non ci sono stati nemmeno incontri per un eventuale prolungamento di contratto visto che l’accordo con il giocatore è scadrà nel 2025“.