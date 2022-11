Osimhen cuore d’oro: gesto fantastico con un tifoso a Castel Volturno

È da poco terminato l’ultimo allenamento del Napoli in vista della sfida contro l’Udinese. Gli azzurri, nella giornata di domani al Maradona, saluteranno i propri tifosi in vista della pausa per i Mondiali.

Victor Osimhen (Getty Images)

Oltre alla conferenza stampa di Luciano Spalletti, giungono ulteriori notizie direttamente da Castel Volturno. Pare infatti che Victor Osimhen si sia reso protagonista di un ulteriore gesto solidale al di fuori dell’SSC Napoli Konami Center.

Osimhen fa impazzire i tifosi, il gesto da Castel Volturno

Secondo quanto appreso da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del team azzurro, Osimhen ha reso felice tutti i suoi tifosi giunti a Castel Volturno. Fermatosi a firmare autografi e a fare foto con i suoi supporters, il nigeriano ha anche regalato, di sua spontanea volontà, la sua maglia ad un ragazzo.

Victor Osimhen (Getty Images)

Ancora una volta solidale il numero nove del Napoli dopo le vicende di Roma, quando promise un posto di lavoro ad uno steward suo fan. Sempre pronto a portare gioia nei cuori dei propri tifosi Osimhen, che continua a segnare gol anche fuori dal rettangolo di gioco.

Mario Reccia