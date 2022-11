Boom Napoli, gli azzurri superano la Juve in una particolare classifica!

Il Napoli di Luciano Spalletti è in testa alla classifica, con un vantaggio considerevole di otto punti sul Milan secondo. Gli azzurri hanno fatto del gioco di squadra una loro caratteristica principale, nonostante ciò durante tutta questa prima parte di stagione abbiamo assistito ad una notevole crescita di ogni singolo giocatore.

I nuovi acquisti Kvaratskhelia, Kim, Raspadori e non solo, hanno sorpreso tutti, nessuno si sarebbe aspettato un impatto del genere in un campionato difficile come quello italiano. In seguito al devastante approccio con la massima serie italiana, i valori di mercato degli azzurri sono lievitati considerevolmente.

Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

I nuovi valori di Transfermarkt, sorprendono i valori degli azzurri!

Il portale di riferimento Transfermarkt.com ha aggiornato i valori di mercato, tenendo conto dei risultati di questa prima parte di stagione, di seguito i nuovi valori di mercato degli azzurri:

Kim, passa da 25 a 35 milioni.

Anguissa, da 30 a 38 milioni.

Lobotka, da 20 a 30 milioni.

Kvaratskhelia, da 35 a 60 milioni.

Raspadori, da 30 a 35 milioni

Osimhen, da 65 a 70 milioni.

Andre Anguissa (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Nuovi valori di mercato di Transfermarkt, gli azzurri superano la Juventus!

Dai nuovi dati resi noti dal portale di mercato Transfermarkt.com, è possibile elaborare una classifica dei valori delle rispettive rose del massimo campionato italiano. In testa alla singolare classifica c’è il Milan con un valore rosa di 570 milioni, seguito dall’Inter a 565 milioni.

In terza posizione c’è il Napoli di Luciano Spalletti con un valore rosa di 540 milioni, gli azzurri superano la Juventus in classifica, la quale può contare su un valore rosa di circa 450 milioni. Seguono in quinta e sesta posizione la Roma, protagonista del mercato estivo, e l’Atalanta.

Giuseppe Esposito