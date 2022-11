Anguissa lascia Spalletti senza parole: cosa è successo dopo il rinnovo con il Napoli

Mister Luciano Spalletti ha parlato nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia del match di domani in Serie A. Il Napoli affronterà l’Udinese in quella che è l’ultima partita prima della sosta per i mondiali di Qatar. La gara varrà per la 15a giornata di campionato.

Tra i vari argomenti trattati l’allenatore azzurro si è soffermato anche sul rinnovo di Zambo Anguissa. Di seguito quanto dichiarato:

Zambo Anguissa Atalanta Napoli Serie A Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Rinnovo Anguissa-Napoli: la rivelazione di Spalletti

Quali sono le difficoltà del prossimo match?

“Sono tante, sono una squadra che crea tanto. Sanno riconquistare palla e ribaltare molto velocemente. Se noi pensiamo che domani andiamo in vacanza è un pensiero da dilettanti. Se invece pensiamo che sarà la partita che ci permetterà di lavorare duro dopo la sosta allora siamo professionisti. Questa è una partita da attaccare. Anguissa dopo aver rinnovato è venuto da me e mi ha detto: “Sarò contento solo se vinciamo domani, del contratto mi interessa relativamente”. Poi lui era contento anche per il contratto”.

Fernando Graziano