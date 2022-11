ULTIM’ORA – Notizia ufficiale su Anguissa: c’è il comunicato del Napoli

Domani il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per sfidare l’Udinese nell’ultima sfida del 2022 per gli azzurri. Dopo la partita in programma per domani inizierà la sosta a causa dei Mondiali in Qatar. La Serie A, dunque, riprenderà dal prossimo gennaio, quando gli azzurri affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi.

Saranno cinque gli azzurri che voleranno in Qatar per partecipare al mondiale. Tra questi c’è anche Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese sarà impegnato in un girone ostico e dovrà affrontare Brasile, Serbia e Svizzera.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 07: Andre-Frank Zambo Anguissa of SSC Napoli celebrates after scoring their team’s second goal during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and Liverpool FC at Stadio Diego Armando Maradona on September 07, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

UFFICIALE: Anguissa ha rinnovato!

Negli ultimi minuti, però, è arrivata un’importante novità riguardo il futuro in maglia Napoli di Frank Anguissa.

La società azzurra, attraverso il proprio profilo Twitter ha ufficializzato l’accordo per il prolungamento del contratto di Anguissa. Il centrocampista azzurro ha firmato un nuovo contratto fino al 2025 con opzione di prolungamento biennale da parte del club azzurro.

Di seguito il comunicato del Napoli:

La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027.