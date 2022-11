“La Juventus ha contattato Spalletti”, l’indiscrezione lanciata in diretta

A meno di ventiquattro ore dalla vittoria della Juventus contro l’Hellas Verona per una rete a zero, è stata lanciata un’indiscrezione clamorosa da parte di Francesco Oppini, noto opinionista di fede bianconera.

La notizia bomba è stata lanciata direttamente dagli studi di 7 Gold, dove Oppini ne è opinionista e telecronista tifoso. La notizia riguarda il futuro in panchina della squadra torinese e chiama in causa anche il Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

Notizie Napoli, “La Juventus ha contattato Spalletti per il dopo Allegri”

“Vi lancio una bomba, non molto tempo fa i bianconeri hanno contattato Luciano Spalletti. Naturalmente hanno pensato a lui, non per la stagione in corso, ma per la prossima”.

Massimiliano Allegri Juventus Serie A (Photo by Getty Images)

La squadra allenata attualmente da Massimiliano Allegri, è in netta ripresa rispetto all’inizio del campionato. Con la vittoria di ieri contro il Verona, la Juventus è arrivata a quota cinque vittorie consecutive, salendo fino al terzo posto in classifica a quota 28 punti in campionato a meno due da Lazio e Milan, e a meno dieci dal Napoli primo.

