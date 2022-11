Infortunio Kvaratskhelia, recupera per Napoli-Udinese? Le sensazioni

Il Napoli si appresta a giocare l’ultima gara di questo faticoso 2022, poi ci sarà il rompete le righe in vista del Mondiale. Alla fine saranno soltanto 5 i calciatori azzurri che partiranno per il Qatar, ciò significa che Spalletti avrà a disposizione gran parte del gruppo con cui potrà programmare l’assalto allo scudetto.

Assalto che passa anche dalla fondamentale tappa Udinese. I friulani sono l’ultimo ostacolo di questo anno sola: superarlo con i tre punti significherebbe aumentare il distacco dalle dirette avversarie, considerando che sono in programma le sfide tra Milan-Fiorentina, Juventus-Lazio e Atalanta-Inter. Insomma, il Napoli ha un’altra occasione da non fallire.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Napoli Udinese, Kvaratskhelia sarà convocato?

La domanda che attanaglia tifoseria, e non solo, è sempre la stessa: Kvaratskhelia ci sarà? Il georgiano anche ieri ha svolto solo terapie e – come racconta l’edizione odierna di Repubblica – l’allenamento di oggi sarà fondamentale per capire se ci sarà il suo recupero in extremis.

Le sensazioni non sono troppo positive. Nel migliore dei casi Kvara potrebbe essere disponibile partendo dalla panchina, con Elmas e Raspadori in ballottaggio per una maglia da titolare: al momento in vantaggio pare esserci il macedone.