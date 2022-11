Home » News Calcio Napoli » Disavventura per Bijol prima della partenza per Napoli: imbrattata la sua auto

Il difensore sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, è stato protagonista, suo malgrado, di una spiacevole disavventura.

Infatti nel pomeriggio, prima della partenza per Napoli, l’auto del 23enne è stata imbrattata da una donna, poiché la vettura era situata sulle strisce pedonali. In particolare la signora, in attesa dei vigili, avrebbe estratto un rossetto dalla sua borsetta e disegnato sui vetri dell’auto delle scritte in inglese, ammonendo così il proprietario del veicolo lasciato sul divieto e di abbandonarlo sulle strisce in prossimità di un incrocio pericoloso.

Udinese, arriva il comunicato ufficiale: “Verrà sporta querela”

La polizia locale ha sanzionato il difensore friulano con una multa di quasi 100 euro per sosta vietata.

UDINE, ITALY – OCTOBER 09: Jaka Bijol of Udinese Calcio in action during the Serie A match between Udinese Calcio and Atalanta BC at Dacia Arena on October 09, 2022 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La società friulana ha fatto sapere, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, che verrà sporta querela nei confronti di chi si è reso responsabile dell’imbrattamento:

“In merito all’episodio coinvolgente il nostro calciatore Jaka Bijol, la cui auto è stata imbrattata questo pomeriggio, Udinese Calcio comunica che verrà sporta querela nei confronti di chi si è reso responsabile di questa azione”.

Giacomo Maraucci