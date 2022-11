Verona-Juventus, accuse durissime: “È un rigore marcio”

La quattordicesima giornata sta per volgere al termine, è stato un turno di campionato sorprendente e chissà che non possa essere decisivo ai fini della classifica finale.

Napoli e Juventus trovano i tre punti: i risultati

Il Napoli ha mantenuto il primato sfatando il tabù Empoli che lo scorso anno ha vinto entrambe le gare contro i partenopei, l‘Atalanta è caduta, in maniera del tutto inattesa, contro il Lecce e il Milan, dopo l’ampio turnover di Pioli e qualche assenza, non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro la Cremonese.

Napoli-Empoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Anche la Juventus, dopo una prima fase di stagione deludente con l’eliminazione ai gironi di Champions League e l’approdo in Europa League, sembra essersi ripresa in campionato vincendo anche in casa del Verona.

Verona-Juventus, il giornalista non ci sta: “Non diciamo idiozie”

Tuttavia, in occasione del match dei bianconeri le polemiche non sono mancate, infatti, nei minuti finali di gioco c’è stato un episodio dubbio nell’area di rigore della Juventus: la palla finisce sul braccio largo di Danilo, ma il rigore non viene concesso.

In particolare, riguardo questo episodio, attraverso i propri canali social, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista italiano.

Queste le sue parole:

“2 metri tra pallone e tocco! Non diciamo idiozie parlando di pallone inatteso. E comunque mai puoi aumentare volume corporeo in modo non congruo rispetto al movimento. Chi cade allarga le braccia IN BASSO! Rigore marcio contro la Juventus“.

Tweet Tancredi Palmeri

Ricordiamo che lo stesso giornalista, in occasione del rigore concesso al Napoli contro l’Empoli, aveva così commentato:

“Come cambia la geografia del campionato si vede dal rigore per il Napoli trovato da Pairetto”.