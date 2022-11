UFFICIALE – Date e orari delle partite del Napoli fino alla 29ª giornata

Il Napoli di Luciano Spalletti attende l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona sabato alle ore 15:00 prima di mettere in pausa il campionato e rimandare i giochi al post Mondiale in Qatar. Gli azzurri sono attualmente primi in classifica con un vantaggio di otto punti sul Milan, reduce da un pareggio contro la Cremonese, e si 11 punti su Atalanta e Lazio, in attesa del match della formazione di Sarri di oggi.

FOTO: Getty Images, Napoli

Il calendario ufficiale del Napoli: le date

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri canali ufficiali tutti gli anticipi e i posticipi del campionati italiano fino alla 29esima giornata. Le date e gli orari disponibili prima di questo aggiornamento, infatti, erano fino al 21esimo turno di Serie A.

Di seguito il calendario completo del Napoli di Luciano Spalletti:

22°: Napoli-Cremonese Domenica 12/02/2023 alle 20:45

23°: Sassuolo-Napoli Venerdì 17/02/2023 alle 20:45

Champions League: Eintracht-Napoli 21/02/2023 alle 21:00

24°: Empoli-Napoli Sabato 25/02/2023 alle 18:00

25°: Napoli-Lazio Venerdì 03/03/2023 alle 20:45

26°: Napoli-Atalanta Sabato 11/03/2023 alle 18:00

Champions League: Napoli-Eintracht Mercoledì 15/03/2023 alle 21:00

27°: Torino-Napoli Domenica 19/03/2023 alle 15:00

28°: Napoli-Milan Domenica 02/04/2023 alle 20:45

29°: Lecce-Napoli Sabato 08/04/2023 alle 12:30

Incroci di Serie A: aggiornamenti possibili solo in un caso

Gli orari sopracitati sono da ritenersi ufficiali, salvo un’eventuale riprogrammazione in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia Frecciarossa.