Probabili formazioni Napoli-Udinese: Spalletti pronto a qualche cambio

Dopo la grande e convincente vittoria al Maradona contro l’Empoli, il Napoli vuole chiudere il 2022 centrando l’undicesima vittoria consecutiva in campionato e consolidando, di fatto, il primo posto.

L’ultimo ostacolo per gli azzurri prima della pausa per il Mondiale in Qatar è l’Udinese di Andrea Sottil, squadra che dopo la partenza sprint nelle prime giornate ha dovuto fare i conti con innumerevoli infortuni, i quali l’hanno portata a rivedere le proprie ambizioni di classifica.

Napoli Udinese, le scelte di Spalletti e Sottil

Mister Spalletti non ha nessuna intenzione di far riposare i suoi fedelissimi, chiudere l’anno con una vittoria è l’obiettivo numero uno.

Il grande assente della partita sarà di nuovo Khvicha Kvaratskhelia, che dopo aver saltato Atalanta e Empoli, molto probabilmente partirà fuori anche nell’ultima partita del 2022.

Khvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

Il georgiano sarà sostituito da Elmas che a suon di ottime prestazioni, come il gol vittoria che ha deciso il match di Bergamo, è riuscito a ritagliarsi un posto importante nelle gerarchie di squadra.

Potrebbero tornare dal primo minuto anche Juan Jesus, Zielinski e Lozano, partiti in panchina nella vittoria di martedì contro l’Empoli. Ballottaggio sempre aperto sulla sinistra tra Mario Rui e Mathias Olivera con il primo leggermente in vantaggio per una maglia da titolare.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Beto, Deulofeu.

MICHELE D’ERRICO