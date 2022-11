Home » News Calcio Napoli » Napoli-Udinese, due assenze pesanti: out per infortunio

Sabato alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultima partita del 2022 del Napoli, che ospiterà l’Udinese.

Obiettivi chiari: gli azzurri intendono collezionare l’undicesima vittoria consecutiva in campionato e per consolidare il vantaggio sulla seconda in classifica. L’Udinese vuole continuare a stupire per dimostrare che quest’anno gli uomini di Sottil non si accontenteranno solo della salvezza.

Rodrigo Becao of Udinese Calcio (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Udinese, Becao e Udogie out per infortunio

Il calo della squadra bianconera nell’ultimo periodo è dovuto anche alle innumerevoli assenze che hanno colpito il pacchetto arretrato del team friulano. Uno su tutti, il brasiliano Rodrigo Becao che negli anni a suon di ottime prestazioni, è diventato il vero e proprio leader difensivo inamovibile della squadra. Con ogni probabilità, secondo quanto riferito da mondoudinese.it, il centrale non sarà presente contro il Napoli al Maradona.

Sottil però può sorridere perché recupera in extremis il giovane esterno sinistro Udogie, vera spina nel fianco di tutte le difese avversarie e grande sorpresa in positivo tra le fila bianconere. Non a caso il Tottenham di Antonio Conte ha già acquistato le prestazioni del giovane talento per il prossimo anno.

Udogie salta Napoli-Udinese: la conferma

La conferma dell’assenza del classe 2002 è arrivata anche da Stefano Antonelli, uno degli agenti di Destiny Udogie:

“Non giocherà a Napoli sabato, ha un risentimento al flessore. Il Tottenham ha tolto Udogie dal mercato, ma anche l’Udinese è stata brava a prenderlo perché quando il Verona aveva esigenza di vendere, tutti lo avrebbero preso volentieri. Ma in quel momento l’Udinese ci ha creduto più di tutte le pretendenti e lo ha pagato 2 milioni e 800mila euro. Non era così facile prenderlo, tra l’altro a Napoli fece una grande partita in cui dimostrò appieno il suo valore. Credo che in quella zona del campo il Napoli in quel periodo avrebbe avuto bisogno di un terzino sinistro“.

MICHELE D’ERRICO