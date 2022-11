Scelto l’arbitro per Napoli-Udinese, le designazioni

In attesa di Hellas Verona – Juventus e Lazio – Monza, gare che concluderanno la quattordicesima giornata di campionato, sono state già comunicate le designazioni arbitrali dell’ultima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Il Napoli di Luciano Spalletti, sabato alle ore 15 affronterà una delle soprese di questo inizio stagione, l’Udinese allenato da Andrea Sottil.

Sul sito ufficiale della Lega di Serie A sono state rese note le designazioni della quindicesima giornata di campionato.

Napoli Udinese: l’arbitro della sfida

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Ranghetti – Del Giovane

IV: Baroni

AVAR: Nasca

Ayroldi ha un solo precedente con gli azzurri in Serie A: Napoli-Verona 1-1 del 7 novembre 2021

Per il resto, si attendono novità circa le condizioni di Khvicha Kvaratskheilia: il calciatore georgiano è ancora alle prese con la lombalgia acuta e già in giornata sono attese novità dal club partenopeo stesso per capirà se sarà arruolabile per la sfida con i bianconeri, che chiuderà questa prima parte di stagione prima di questa insolita sosta.