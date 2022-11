Elmas: “Vogliamo scrivere la storia!”, poi la rivelazione su Atalanta-Napoli

È da poco intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Eljif Elmas. Il fantasista macedone, da ormai quattro anni al Napoli, è stato intervistato durante il corso della trasmissione Radio Goal, in diretta dall’SSC Napoli Konami Center di Castel Volturno.

Eljif Elmas (Getty Images)

Le dichiarazioni di Elmas

Elmas è intervenuto in diretta da Castel Volturno, nell’immediato post-sessione d’allenamento. Argomento centrale della discussione, ovviamente, la situazione in casa Napoli con qualche accorgimento sul proprio rendimento personale da parte del numero sette azzurro.

Di seguito quanto dichiarato:

Sulle 10 vittorie consecutive in campionato: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile. Siamo un gruppo unito dentro e fuori dal campo e speriamo di rimanere così fino alla fine“.

Sulla sua amicizia con Kim: “Il rapporto con Kim è lo stesso da quando è arrivato. Il mio esultare con lui è frutto di tutti gli aiuti e consigli che ci siamo dati in stagione“.

Poi, sul suo partire dalla panchina: “La squadra sa che deve mantenere la calma e che tutti i giocatori sono importanti. Lo dimostra l’impatto che hanno gli ingressi dalla panchina. Tutti abbiamo voglia di sfruttare le occasioni e cerchiamo di giocare sempre il nostro calcio, indipendentemente dall’avversario“.

Elmas è tornato anche sul suo gol a Bergamo: “Non sapevo ancora di dover giocare, l’ho scoperto due ore prima della partita. È stata una sorpresa! In quel momento pensavo solo a non sbagliare, sapevo quanto fosse importante quella partita e quanto fosse fondamentale quel gol. A Bergamo non vincono tutte le squadre, quindi sono contento di aver influito sulla conquista dei 3 punti“.

In merito alla sfida di sabato: “La sfida contro l’Udinese è fondamentale. Sarà l’ultima prima della sosta e vogliamo vincere per concludere al meglio questa parte di stagione. Lo dobbiamo ai tifosi, sempre numerosi allo stadio“.

Si è parlato anche di Champions con Elmas: “C’è tempo per pensare al Francoforte. Prima ci sono sfide delicate che vanno vinnte. La sosta ci servirà per riorganizzare le idee e per concentrarci sugli errori che ancora commettiamo”.

Sull’impatto in squadra di Kvara: “Khvicha sta facendo un campionato bellissimo. Per noi è un giocatore fondamentale e il suo impatto è stato incredibile. Sta bene, si allena con noi e tutti non vediamo l’ora di riaverlo in campo insieme a noi”.

Infine, sui cori della curva: “Ognuno di noi proviene da paesi diversi ma con un grande cuore. Vedere la curva cantare è sempre stupendo. Anche noi sogniamo di vincere in questa grande città insieme ai nostri tifosi. Vogliamo scrivere la storia“.

Mario Reccia