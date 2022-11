Juan Jesus a cuore aperto: “Devo tutto a Spalletti, sono a Napoli per un motivo”

Una delle peculiarità di questo Napoli esaltante e, fino a questo momento, anche bello e vincente è senza dubbio il gruppo.

L’esperienza a supporto dei nuovo arrivi

Dopo l’addio di numerosi big, i neo-innesti hanno portato una nuova ventata di entusiasmo inserendosi perfettamente negli schemi tattici di Spalletti mostrando sin dal primo momento le loro qualità.

Fondamentali per l’ambientamento dei nuovi sono stati, senza dubbio, coloro che da più anni vestono la maglia del Napoli come Di Lorenzo, Zielinski, Mario Rui e Juan Jesus.

Juan Jesus (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Proprio il brasiliano quest’oggi si è reso protagonista in un nuovo format lanciato dal Napoli, PhotoTale.

Partendo da una foto proposta al calciatore, quest’ultimo si racconta attraverso una serie di aneddoti e dichiarazioni interessante.

Parole al miele di Juan Jesus per Spalletti

Sicuramente, una delle parti più interessanti dell’intervista a Juan Jesus, riguarda Spalletti che ha allenato il brasiliano già all’Inter e alla Roma, queste le parole del difensore:

“Spalletti mi ha aiutato tanto: mi ha voluto all’Inter. Quando sono andato via dall’Inter potevo anche rimanere, perché Mancini mi chiese di restare: avevo un bel legame, come se fosse la prima fidanzata, perché era la mia prima squadra in Europa. Decisi poi di andare alla Roma, perché ambivo a qualcosa in più e la Roma erano anni che facevano benissimo in Champions League”.

“Spalletti mi ha voluto a Roma, abbiamo vissuto anni bellissimi e poi ci siamo rincontrati qui a Napoli. Se non fosse stato per lui, ora non sarei stato qui: mi ha dato un’opportunità importantissima quando nessuno credeva in me. Penso che io gli abbia risposto in modo efficace in campo, perché l’anno scorso ho fatto una delle mie migliori stagioni con 27 partite: ho fatto anche qualche gol in più, anche quelli che mi hanno tolto (ride ndr). Oggi giochiamo la Champions grazie a quanto fatto l’anno scorso. Sono grato a Spalletti “.