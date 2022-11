Recupero Kvara: la notizia stupisce i tifosi

In vista dell’ultimo match di campionato tra Napoli e Udinese prima della sosta per la Coppa del Mondo in Qatar, gli azzurri si preparano al meglio per cercare di agguantare la 15esima vittoria consecutiva e per continuare a sognare e mantenere il Milan distante a +8 fino alla ripresa.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Ancora terapie per Kvara

Unica nota negativa l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia che anche nella giornata di oggi è alle prese con le terapie di routine come dichiarato dal report ufficiale della giornata. Il georgiano è fermo dal 4 novembre per una lombalgia acuta che lo ha costretto ai box contro l’Atalanta, a Bergamo, e contro l’Empoli in casa.

Non dovrebbe essere convocato per la partita contro i bianconeri, potrebbe dunque tornare direttamente a gennaio. La lombalgia sarà valutata anche nella prospettiva della nazionale georgiana: il 17 novembre si giocherà un’amichevole con il Marocco. Qualora Kvara stesse meglio potrebbe essere convocato e giocare uno spezzone di partita.

Report dell’allenamento

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani al Maradona per la 15esima giornata di Serie A (ore 15).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto terapie, palestra e allenamento personalizzato in campo. Terapie e palestra per Sirigu e Kvaratskhelia“.