Home » News Calcio Napoli » Hamsik campione anche in Turchia: premio speciale per l’ex Napoli

Il Napoli di quest’anno si può classificare senza ombra di dubbio tra i migliori dell’era De Laurentiis: una squadra così forte rispetto alle altre non si è mai vista all’ombra del Vesuvio negli ultimi anni. Sicuramente il Napoli di Sarri ha fatto cose straordinarie, ma aveva davanti una Juventus fenomenale.

Chi però ha lasciato un ricordo speciale qui e resterà per sempre nel cuore dei napoletani è l’ex capitano Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco, primo per presenze (520) nella storia del club, ha lasciato il club nel 2019 per trasferirsi in Cina al Dalian Pro.

La sua carriera, però, è tornata a risplendere nel 2021 quando è stato ufficializzato il suo trasferimento dal Goteborg al Trabzonspor.

Marek Hamsik (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Hamsik vince il premio come miglior calciatore straniero

Il trasferimento al Trabzonspor, avvenuto nel giugno del 2021, ha ridato linfa vitale ad Hamsik. Dopo le due esperienze non proprio entusiasmanti al Dalian e al Goteborg, lo slovacco è tornato in un campionato di maggior prestigio come la Süper Lig.

Hamsik è entrato sin da subito nelle grazie dei tifosi ed è stato un punto fermo della squadra allenata da Abdullah Avcı. Anche grazie al suo aiuto a centrocampo, l’anno scorso il Trabzonspor ha conquistato il settimo campionato della sua storia, a 38 anni di distanza dall’ultimo scudetto.

Le ottime prestazioni di Hamsik in campionato gli sono valse un premio speciale: l’ex Napoli è stato eletto miglior calciatore straniero della Süper Lig 2021/2022. Nonostante i suoi 35 anni, Marekiaro riesce ancora a fare la differenza.