Rientro di Kvaratskhelia? La notizia arriva direttamente da Elmas

Durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda sulla radio ufficiale degli azzurri, Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il centrocampista nord macedone del Napoli Eljif Elmas. Tra i vari argomenti trattati, si è soffermato sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia, ormai ai box da due giornate di campionato.

Infortunio Kvaratskhelia, la notizia

Sull’impatto in squadra di Kvara: “Khvicha sta facendo un campionato bellissimo. Per noi è un giocatore fondamentale e il suo impatto è stato incredibile. Sta bene, si allena con noi e sta facendo terapia, e tutti non vediamo l’ora di riaverlo in campo insieme a noi”

Eljif Elmas, Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Piotr Zielinski, Napoli teams (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il centrocampista classe 1999 ex Fenerbahce, è alla corte di Aurelio De Laurentiis dalla stagione 2019/20 quando fu’ prelevato dalla squadra turca per 16 milioni di euro. Da allora ha collezionato con la maglia azzurra ben 164 presenze tra campionato e coppa, condite da 8 assist e 13 gol in tutte le competizioni.

Fernando Graziano