Il ct della Nigeria avverte il Napoli: c’è un pericolo per Osimhen

Da Victor Osimhen a Lookman passando per Okereke, la presenza di giocatori africani nel nostro campionato è da sempre molto forte. Lo sa benissimo il ct della Nigeria José Peseiro, chiamato dalle Super Eagles dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Il tecnico portoghese ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della situazione della sua nazionale, esprimendo ovviamente particolare apprezzamento per Victor Osimhen, stella della loro squadra e del Napoli, oltre che attuale capocannoniere della Serie A.

Napoli Victor Osimhen (Getty Images)

Futuro Osimhen, il ct della Nigeria: “Difficile trattenerlo”

Vi godete lo spettacolo messo in campo da Victor Osimhen – “Segna tanto ed è giovane. Non è certo facile, solitamente un centravanti trova questo livello più avanti. Però lui fa sempre gol, in questo momento non credo di sbagliare se dico che ogni squadra nel mondo voglia comprarlo. Sa pressare, sa segnare, sa usare il corpo: saprebbe giocare in tutte le squadre”.

Osimhen uomo Scudetto per il Napoli? “Il Napoli sta giocando alla grandissima, sono primi, i benefici sono per entrambi. Per lui, per il tecnico, per i compagni. Tenere un giocatore così per il Napoli non sarà facile visto il valore e le richieste che avrà. È un centravanti completo: fa assist, segna di destro, sinistro, è forte in fase difensiva, sa pressare e non è facile da difendere per un centrale di difesa. A giugno, in estate, credo che il Napoli chiederà diversi milioni per lui… E credo che ci saranno tanti club a offrirli: è giovane ed ha ancora grande potenziale di crescita”.

L’attuale ct della Nigeria avvisa la squadra azzurra: sarà difficile resistere alle offerte monstre che si presenteranno in estate per il numero 9.

MICHELE D’ERRICO