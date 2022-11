Champions League, bookmakers sicuri: “Napoli meglio del Real Madrid!”

Sta per volgere al termine la prima parte di stagione 2022/2023. Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali in Qatar e, in vista della sosta, in casa Napoli si iniziano a tirare le prime somme. In attesa dell’ultimo match conto l’Udinese, i numeri sorridono agli uomini di Luciano Spalletti, primo in campionato con ampio margine sul Milan secondo.

La partenza degli azzurri ha sorpreso e non poco. I partenopei, dati per spacciati a bocce ferme, hanno dominato la parte iniziale del campionato, facendo sognare i propri tifosi. Tale discorso non si limita però alla sola Serie A. Anche in Champions, il Napoli ha saputo dare spettacolo, facendo sbilanciare i bookmakers. Per questi ultimi, gli azzurri sono addirittura superiori al Real Madrid.

Champions League Napoli, le quote dei bookmakers sulla vittoria finale

Effetto sorpresa Napoli, cui quota per la vittoria finale in Champions è scesa ad 11.00. Gli azzurri, in questa particolare classifica, precedono addirittura il Real Madrid, quotato 13.00. Davanti agli uomini di Spalletti figurano solo Manchester City (2.80), Liverpool e Bayern Monaco (7.00) ed infine PSG (8.00).

Napoli Rangers (Getty Images)

Ulteriore conferma di come il momento d’oro degli azzurri faccia parlare di se anche all’estero. L’occasione di confermare questi dati arriverà il 21 febbraio, quando inizierà l’avventura agli ottavi dei partenopei. Il Napoli sarà atteso al Deutsche Bank Park, dove affronterà l’Eintracht Francoforte.

Champions, nessuno mai come il Napoli nella storia

Grazie ai bookmakers veniamo a conoscenza di un ulteriore record infranto dagli azzurri. Nella storia della Champions League, nessuna squadra ha mai avuto un calo così drastico nello quote. La base di partenza per una vittoria finale del Napoli era infatti di 250.00, scesa come detto ad 11.00 nelle ultime ore.

Mario Reccia