“Stefano De Martino mi ha mandato un messaggio”: rivelazione in conferenza

In giornata si è tenuta la conferenza stampa del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, giunto nella città di Torre Annunziata per parlare con i giornalisti e spiegare il progetto e le idee in serbo per la società calcistica del Savoia.

Il Principe, intenzionato ad acquistare il Savoia, non è ancora entrato in possesso del titolo del club. Questo, infatti è al momento nelle mani di tre tifosi della squadra, ai quali ha lasciato in eredità dall’ex presidente Mario Pellerone, in carica fino al 31 ottobre 2022.

Ancora in via di definizione, quindi, è lo scioglimento di una questione burocratica per decidere le sorti della società torrese.

Savoia Calcio: il retroscena del Principe Emanuele Filiberto

Nel corso della conferenza stampa odierna, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha rivelato un contatto con il conduttore televisivo Stefano De Martino, nato per l’appunto a Torre Annunziata.

Di seguito, quanto dichiarato:

“Stefano De Martino mi ha mandato un messaggio poco fa complimentandosi per il bel progetto. Ne avevamo già parlato quando eravamo ad “Amici” insieme”.