Napoli sempre più stratosferico: Spalletti eguaglia un record di Sarri

Il Napoli vince ancora. Stavolta a farne le spese è l’Empoli, allenato da Paolo Zanetti, che tanto aveva fatto male agli azzurri nella scorsa stagione. I toscani, infatti, nella scorsa stagione avevano fatto bottino pieno contro gli azzurri sia all’andata che al ritorno.

Luciano Spalletti la vince con le sostituzioni che danno nuova linfa agli azzurri dopo 60′ in cui l’Empoli aveva imbrigliato la manovra del Napoli. In particolare Lozano e Zielinski danno la scossa decisiva che cambia la partita con il messicano autore di un gol, un assist e di aver procurato l’espulsione di Luperto che ha ulteriormente indirizzato l’esito del match.

Luciano Spalletti e Maurizio Sarri (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Per la terza volta nella sua storia il Napoli ne vince 10 in fila

La vittoria di ieri sera è molto importante anche per quanto riguarda la classifica con gli azzurri che allungano sul Milan fermato dalla Cremonese a Cremona.

Con la vittoria ottenuta ieri, sono 10 i successi di fila in Serie A degli azzurri. Questo filotto di vittorie era riuscito ai partenopei solo due volte nella propria storia. In entrambe le occasioni era stato Maurizio Sarri a portare a casa un serie di vittorie così lunga. La prima volta furono addirittura 13 le vittorie consecutive a cavallo tra la stagione 2016/2017 e la stagione 2017/2018. La seconda, invece, furono proprio 10 proprio nella stagione 2017/2018 in cui gli azzurri chiusero il campionato a 91 punti in classifica.