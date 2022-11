Il Principe arriva in città: “Contatterò presto De Laurentiis!”

Fermento in città: tantissime persone ad accogliere l’arrivo del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, giunto a Torre Annunciata per prendere parte alla conferenza stampa con i giornalisti e spiegare il progetto e le idee in serbo per la società calcistica del Savoia.

Il Principe vuole il Savoia: l’ostacolo

Il Principe, intenzionato ad acquistare il Savoia, non è ancora entrato in possesso del titolo del club. Questo, infatti è al momento nelle mani di tre tifosi della squadra, ai quali ha lasciato in eredità dall’ex presidente Mario Pellerone, in carica fino al 31 ottobre 2022. Ancora in via di definizione, quindi, è lo scioglimento di una questione burocratica per decidere le sorti della società torrese.

FOTO: Principe Emanuele Filiberto di Savoia

Il piano di Emanuele Filiberto

Dinanzi a lui due strade. Rilevare in questi giorni il Savoia, ancora impegnato nel campionato di eccellenza ad 11 punti dalla prima classificata, con una questione stadio ancora tutta da risolvere e una serie di grane economiche.

L’altra strada, apparentemente più semplice, è quella di aspettare la prossima estate e di trovare titoli disponibili in Serie D per avvicinarsi quanto più possibile ai suoi reali obiettivi: “In 4-5 anni vogliamo prima la Serie C e poi la Serie B“.

Quale futuro ha in serbo per la città? I prossimi giorni saranno caldissimi per definire una direzione e chiarire le intenzioni di Emanuele Filiberto, in attesa dei fatti concreti, considerando le varie esperienze pregresse della città.

Torre Annunziata è stata più volte delusa e tradita da presidenti che hanno fatto promesse per poi sfruttare la città ed abbandonarla.

Le dichiarazioni sul Napoli: “Chiamerò De Laurentiis”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi a Torre Annunziata nella Basilica della Madonna della Neve, il Principe ha espresso le sue idee per il futuro del club.

Di seguito un estratto di quanto detto:

“Stefano De Martino mi ha mandato un messaggio poco fa complimentandosi per il bel progetto. Ne avevamo già parlato quando eravamo ad Amici insieme”.

“Contatterò le altre società? Sicuramente c’è la volontà di guardare a tutte le persone che sono dei modelli per noi per quello che hanno fatto queste squadre. Noi non vogliamo chiuderci, il nostro progetto è a mio avviso molto ampio. A parte la squadra del Savoia che è Torre Annunziata, ci interessa l’accademia, la solidarietà, fare delle partnership gli uni con gli altri”.

“Una telefonata a De Laurentiis? Sicuramente. È una persona che conosco bene, ho lavorato anche con suo figlio. Sia lui che Iervolino sono persone che stimo tantissimo. L’importante però è iniziare e faccio un ai tifosi per questo”.