La moglie di Kim dimentica il furto: gli scatti social fanno impazzire i tifosi!

Dopo lo spiacevole episodio che ha visto protagonista il difensore centrale Kim Min-Jae e compagna sembrano aver ritrovato un equilibrio.

Ahn Min-Jae

Il furto dell’auto, una 500, in zona Posillipo è avvenuto venerdì 4 novembre alla vigilia dello scontro diretto contro l’Atalanta a Bergamo, poi vinto 1-2 con Kim che ha insistito per giocare titolare e aiutare la propria squadra in una partita fondamentale.

Post di Ahn, moglie di Kim, su Instagram

La reazione che sorprende:

Ahn Min-Jae

Sono state aperte le indagini delle forze dell’ordine coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Amato che sta ipotizzando un’associazione a delinquere: visto il furto nella notte tra mercoledì e giovedì all’auto di Khvicha Kvaratskhelia, poi ritrovata Trentola Ducenta, nel Casertano.

Figlia di Kim e Ahn Min-Jae

L’episodio ha lasciato sotto shock la coppia che, però, adesso cerca di ritrovare la serenità e si gode il tempo libero insieme.

Post su Instagram di Ahn Min-Jae

Su Instagram Ahn Min-Jae pubblica un carousel con momenti di vita spensierata in giro per Napoli. Tra le foto Kim che gioca a con la figlia o una gita in kayak al tramonto.