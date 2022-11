LIVE PRIMAVERA – Napoli-Reggina 0-0: iniziata la partita!

25′ – Bel cross, ancora una volta di Alastuey per Sahli che la stoppa in area e appoggia a rimorchio. Il guardialinee segnala, però, la posizione di offside del numero 93 azzurro.

22′ – Bel lancio di Alastuey per Giannini che si invola sulla fascia sinistra. Cross in mezzo per Pesce che non ci arriva dopo che il portiere della Reggina aveva bucato l’intervento.

18′ – Cross di Marchisano dalla destra. Pesce in area stop di petto e tenta la girata. Palla che finisce alta sopra la traversa

17′ – Cross di Sahli, sempre dalla sinistra. Pesce colpisce debolmente di testa e Lagonigro non ha problemi nella parata.

10′ – Azione offensiva degli azzurrini, cross da sinistra sul secondo palo dove Pesce prova a rimettere al centro. Pallone bloccato dal portiere della Reggina.

8′ – Ripartenza della Reggina che entra nella metà campo avversaria. Lettera spende il fallo e si prende la prima ammonizione del match.

5′ – Prima occasione per il Napoli da azione di calcio d’angolo. Cross di Russo in area, doppio colpo di testa di Nosegbe sempre contrastato dalla difesa amaranto. Alla fine ci prova anche Pontillo sempre di testa, ma il pallone arriva facile tra le braccia di Lagonigro.

1′ – Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

Napoli Reggina Primavera Riscaldamento Coppa Italia TIM CUP

Ore 14:28 – Le squadre sono in campo, a breve il calcio d’inizio di questi 16 di Coppa Italia TIM Cup

Ore 14 – Squadre in campo per il riscaldamento

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Reggina, valida per i 16esimi della Coppa Italia TIM CUP. Gli azzurrini, reduci dalla sconfitta esterna per mano del Verona nel Campionato Primavera 1 proveranno a risollevarsi nella sfida di coppa in programma oggi alle ore 14:30 allo Stadio G. Piccolo di Cercola.

Dopo aver passato il turno con la Salernitana gli azzurrini azzurrini affrontano la Reggina in questi 16esimi di Coppa Italia Primavera che a loro volta avevano battuto a domicilio il Benevento. La formazione vincente di questo match accederà al tabellone principale del torneo, affrontando la Juventus.

NAPOLI REGGINA PRIMAVERA, FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo, Giannini, Marchisano; Nosgbe, D’Avino, Lettera, Alastuey; Pesce, Russo, Sahli. Allenatore: Frustalupi

A disposizione: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Spavone, Hysaj, Rossi, Mutanda, Sequino, De Pasquale, Sabatino, Boni, Marranzino, Gningue.

REGGINA: Lagonigro, Magliano, Magri, Serr, Nardo, Paura, Passarelli, Zucco, Palumbo, Perri, Malara. Allenatore: Ferraro

A disposizione: Zampaglione, Latella, Monteleone, Maressa, Polimeni, Saba, Attici, Romeo, Pagni.