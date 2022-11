Inzaghi elogia il Napoli: poi il commento sullo Scudetto

L’Inter di Simone Inzaghi stravince 6-1 contro il Bologna, nella splendida cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, i nerazzurri reagiscono alla pesante sconfitta di Torino contro la Juventus.

Degna di nota la prestazione di Dimarco, l’esterno dell’Inter e della Nazionale, autore di due gol uno più spettacolare dell’altro, sta dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma del campionato, divenendo pedina fondamentale dell’Inter di Simone Inzaghi.

Federico Dimarco (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di DAZN l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi, il quale ha espresso la sua opinione sul campionato in corso e sul match vinto contro il Bologna, di seguito le sue dichiarazioni:

Sul cammino della squadra fino ad ora: “Abbiamo avuto un percorso importante a San Siro, stasera giocavamo contro una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive. Abbiamo preso un gol con un infortunio ma la squadra è rimasta in partita, ha segnato subito e dato ottime risposte. Abbiamo vinto cinque partite delle ultime sei, siamo tutte lì a parte il Napoli. Non dobbiamo guardare la classifica ma andare avanti, lasciamo andare anche la Champions visto che sappiamo cosa è stato fatto e non ci interessa ora”.

“Occasione persa contro la Juve? “Tutte le squadre si fermano, facciamo i complimenti a chi è davanti ma pensiamo a proporre quello che facciamo vedere davanti ai nostri tifosi anche in trasferta”.

Sul match vinto: “Non sono stato felice per l’inizio di partita, ma ho visto i miei giocatori concentrati ed ero fiducioso che avremmo sistemato la partita già nel primo tempo“

“Asllani e Gagliardini? Non è mai semplice scegliere. Dobbiamo fare scelte tutti i giorni, oltre a quei due ne mancano 7-8 che si impegnano tantissimo e mi mettono in difficoltà. Abbiamo giocato 18 partite senza Lukaku e 14 senza Brozovic, due pedine importantissime che ci sono mancate. Grazie a tutti abbiamo fatto un percorso importantissimo in Champions, in campionato abbiamo perso punti che fanno male ma ora non dobbiamo guardare la classifica”.

“Pressione su di me? Ero molto dispiaciuto per la sconfitta di Torino, la pressione ce l’ho sempre sin da quando giocavo e ora quando alleno, la dirigenza cerca sempre di essere positiva sia nelle sconfitte che nelle vittorie, sono diretti e trasparenti, se hanno bisogno di dirti qualcosa te lo dicono, per questo sono molto contento di loro”

Giuseppe Esposito