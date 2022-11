Coppa Italia Primavera, agli ottavi sarà Juventus-Napoli: cosa ha detto Frustalupi!

L’allenatore del Napoli Primavera, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli al temine del match di Coppa Italia Primavera contro la Reggina. A decidere la sfida è stato un gol di Jorge Alastuey, che manda gli azzurrini agli ottavi di finale della competizione dove a gennaio si dovrà sfidare la Juventus.

Coppa Italia Primavera, Juventus contro Napoli agli ottavi di finale

Quanto vale la questa qualificazione e giocarsi un Ottavo di finale contro la Juventus?

“Sono contento per i ragazzi che si meritano di avere questa vetrina, oggi ho cambiato tanto come nell’altra partita di Coppa Italia. È stata una buona prestazione, è chiaro che il livello delle squadre che partecipano al campionato di Primavera 2 come la Reggina sia più basso. Oggi mi aspettavo di poter passare il turno”.

Che risposte hanno dato i calciatori impiegati di meno e che oggi sono partiti titolari e soprattutto Marchisano, che tornava da un infortunio?

“Con la Youth League ho alternato un po’ tutti. Forse Sahli e Alastuey hanno avuto meno minutaggio, un po’ per infortunio e poi per essere stati tesserati dopo. In particolari Sahli ha avuto anche qualche problemino fisico, ora l’ha smaltito ma arriverà la sosta. Marchisano l’ho fatto giocare a Liverpool perché non avevo altri giocatori nel suo ruolo, sicuramente è indietro rispetto agli altri. Non è ancora al livello dell’anno scorso o di inizio stagione, prima dell’infortunio. È per noi un giocatore importante, sicuramente sfrutterà la sosta per mettersi in pari con i compagni migliorando la condizione fisica”.

Nicolò Frustalupi, allenatore Napoli Primavera

Alastuey e Giannini, i migliori in campo di oggi, che margini hanno per scalare le gerarchie ed essere titolari anche in campionato?

“Oggi la partita era su ritmi bassi e il livello di intensità è stato veramente basso, in Primavera 1 c’è molta più aggressività. Giannini ha giocato spesso anche in campionato, non ricordo bene l’alternanza ma ha giocato. Alastuey è stato tesserato a campionato già iniziato e ha dovuto migliorare la condizione. Nel suo stesso ruolo abbiamo Iaccarino, domenica avremo l’ultima partita di questa prima parte di stagione, dopo dicembre partiranno tutti alla pari.

Napoli Primavera, Alastuey titolare con Iaccarino a centrocampo: l’idea di Frustalupi

Si può sfruttare la sosta per lavorare a una soluzione che preveda il doppio play con Iaccarino e Alastuey in mezzo al campo?

“Vediamo chi porterà via la prima squadra durante la preparazione. Hanno diverso Nazionali e qualcuno andrà con loro. La soluzione sicuramente si può fare, magari durante qualche partita. Alastuey e Zula come sapete sono arrivati dopo e purtroppo non ho potuto allenarli troppo, avendo partite ogni tre giorni. Se saranno tutti con noi, ci proveremo sicuramente. Ma comunque Spavone e Gioielli sono andati molto bene durante queste partite. Ci sarà l’alternanza giusta che ci deve essere”.

Quanto brucia la sconfitta in 11 contro 10 di domenica scorsa contro il Verona e che importanza assume il prossimo scontro diretto contro la Sampdoria?

“Domenica proprio perché sembrava fatta, poi non è arrivato il risultato. Inconsciamente i ragazzi hanno pensato “in superiorità numerica almeno il pareggio ce l’abbiamo”, purtroppo hanno calato la soglia dell’attenzione ed è arrivato il rigore nel finale che ci ha condannati alla sconfitta. Purtroppo questo è il calcio, altre volte cercheremo di prendere i punti che abbiamo perso a Verona. Con la Sampdoria si giocherà una gara importante, ma come lo sono anche le altre.

Abbiamo giocato 12 partite e altre 22 le dovremo ancora giocare. Siamo solo a un terzo di campionato, non dobbiamo caricarla eccessivamente. Speriamo di essere in forma, solo noi e il Milan abbiamo giocato – con domenica – 12 partite di campionato, 6 gare di Youth League e 2 di Coppa Italia. Mentre tutte le altre hanno fatto solo una delle due coppe o addirittura nessuna. Non è facile quando ci sono tutti questi impegni. Fin qui i ragazzi sono stati molto bravi. Ho visto l’Inter che ha pagato molto in classifica (i nerazzurri sono terzultimi con 8 punti, ndr).

Se mi sarei aspettato tante difficoltà dell’Inter? Sinceramente no, ma li capisco benissimo. Giocando ogni 3 giorni c’è un dispendio di energie fisiche ma soprattutto mentali, enormi, con così tanti viaggi. Soprattutto mentali, perché i ragazzi sono giovani e quindi recuperano quelle fisiche. Bisogna chiudere bene domenica sperando di fare punti, ma poi il tempo per recuperare e fare bene da gennaio ci sarà”.

Dai nostri inviati: Pasquale Giacometti e Paolo Cirillo