Qatar 2022, non convocato a sorpresa il centrocampista del Napoli!

Le Nazionali che dovranno partecipare ai mondiali del Qatar durante quest’inverno, stanno diramando in queste ore le convocazioni ufficiali per la manifestazione globale, tra queste c’è anche la Francia campione mondiale in carica di Didier Deschamps.

Tramite i canali ufficiali ufficiali francesi, la federazione ha reso note le convocazioni del CT, e non sono di certo mancate le sorprese e le esclusioni eccellenti.

Le convocazioni della nazionale francese per il mondiale in Qatar

L’allenatore francese ha scelto 25 convocati, e non 26, anche a causa delle numerose assenze dovute ad infortuni, basti pensare alle assenze di Paul Pogba, N’golo Kanté e Mike Maignan. Tra i 25 convocati ci sono tre giocatori che militano nel campionato di Serie A: i milanisti Theo Hernandez e Olivier Giroud e il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot.

Nelle ore antecedenti alla pubblicazione delle convocazione, si è parlato molto di una possibile chiamata per il centrocampista azzurro Tanguy Ndombele, ma il CT Francese ha preferito altre soluzioni.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes)

Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United)

Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia)

Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (RB Lipsia)

