Eintracht-Napoli in chiaro? La scelta di Mediaset per gli ottavi di Champions

Ufficializzato ormai qualche giorno fa, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Napoli e Francoforte sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Non si è però fatta attendere la risposta di Mediaset, che ha svelato parte del proprio calendario in merito alle sfide europee.

Saranno ben tre le italiane impegnate agli ottavi di Champions quest’anno, con le gare che vedranno la luce a partire dal 14 febbraio. Da poco è arrivata quindi la conferma di Mediaset in merito alle sfide di Napoli, Milan ed Inter.

Napoli su Canale 5, la decisione di Mediaset

Eintracht-Napoli figura dunque fra le partite in chiaro del martedì sera. La sfida fra tedeschi e partenopei, in programma il 21 febbraio 2023 alle ore 21, sarà trasmessa su Canale 5. Notizia che fa di certo gioire i supporters azzurri, visto il singolo precedente di quest’anno.

Ad oggi, l’unica sfida del Napoli trasmessa in chiaro questa stagione risale al 14 settembre, quando i partenopei espugnarono Ibrox con un parziale di 0-3. Chiaramente, la partita sarà trasmessa anche su Sky e Mediaset Infinity, come tutte gli altri scontri di Champions.

Anche le altre due italiane, ancora in gioco in Champions League, possono inoltre sorridere. Insieme alla sfida degli azzurri, sia Milan-Tottenham (14 febbraio 2023) che Porto-Inter (14 marzo 2023) saranno trasmesse in chiaro.

