Nazionale degli esclusi al Mondiale: “Kvara in panchina al posto di Chiesa”, Condò spiega il motivo

I Mondiali del Qatar 2022 si avvicinano, le nazionali che vi prenderanno parte stanno diramando le convocazioni, gran parte dei migliori giocatori al mondo sarà presente, ma una buona percentuale di giocatori di alto livello non potrà partecipare alla massima competizione mondiale.

Tra i giocatori che non partiranno alla volta del Qatar ci sono giocatori del calibro di Haaland, Verratti e Salah, ma anche i “napoletani” Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka. L’enorme quantità di giocatori che non potranno essere al via della manifestazione ha portato gli addetti ai lavori a formulare delle vere e proprie “formazioni degli esclusi”, in un simpatico gioco pre-Mondiale.

La formazione degli esclusi di Condò

Anche il noto giornalista italiano Paolo Condò ha formulato la sua formazione sul suo account Twitter, nella quale ha inserito quattro giocatori del Napoli: Osimhen, Di Lorenzo, Lobotka e Kvaratskhelia, di seguito l’undici di Condò:

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

“Giochino premondiale. Lo vinco con la nazionale degli esclusi? (4-3-3): Oblak; Di Lorenzo, Skriniar, Alaba, Robertson; Barella, Bennacer, Verratti; Salah, Haaland, Chiesa. In panchina, se preferite, ho Donnarumma, Zinchenko, Lobotka, Sabitzer, Mahrez, Osimhen, Luis Diaz e Kvara“

Il giornalista italiano non ha schierato nell’undici iniziale Kvara, preferendogli l’esterno della Juve Federico Chiesa, ha spiegato il motivo con un tweet successivo:

“La scelta più discussa del giochino riguarda Chiesa al posto di Kvara. Spiegazione: Kvara è una meraviglia, la rivelazione più luminosa della stagione europea. A primavera, in Champions, giocherà le grandi partite che Chiesa, agli Europei, ha già dimostrato di saper decidere“

Giuseppe Esposito