Allegri non ha dubbi: lo ha detto sul Napoli e lo scudetto

A meno di ventiquattro ore dalla vittoria per due reti a zero del Napoli contro l’Empoli, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri, allenatore della Juve ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona.

Tra i vari argomenti trattati, l’ex tecnico di Milan e Cagliari ha parlato della situazione attuale del Napoli, sbilanciandosi sul prosieguo del campionato.

Scudetto Napoli: il commento di Allegri

Di seguito quanto dichiarato ai media in conferenza stampa:

È d’accordo con le parole di Mandzukic?:

“Mandzukic ha detto una frase che va scolpita nei muri: non si gioca per fare gol ma per far vincere la squadra. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuno può puntare a vincere il campionato. Noi dobbiamo fare un passo alla volta: Verona, Lazio e poi recuperare energie“.

Napoli Empoli Serie A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Con la vittoria di ieri sera, gli azzurri sono arrivati a quota 38 punti in campionato, siglando così la decima vittoria consecutiva in Serie A.

Fernando Graziano