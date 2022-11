L’agente esce allo scoperto: “Non è il sostituto di nessuno al Napoli”

Gli azzurri proseguono la striscia positiva e, battendo l’Empoli, hanno raggiunto la decima vittoria consecutiva in campionato mantenendo il primato in classifica.

Battere l’Udinese per confermare l’imbattibilità: Elmas ancora titolare?

Manca solo l’ultimo match in casa al Maradona contro l’Udinese per concludere questa prima parte di stagione entusiasmante e arrivare alla sosta senza sconfitte in campionato. Elmas potrebbe

Una delle poche cose che quest’anno ha creato qualche piccola polemica alla squadra di Spalletti, è stata la storia messa da Elmas “La panchina, il mio primo amore”.

Instagram Stories Elmas

Il caso è subito rientrato e, sia Giuntoli che Spalletti, hanno più volte ribadito che si trattava di un post ironico e non polemico.

“Non fa la riserva, è protagonista” parla l’agente di Elmas

In particolare, di questa situazione e della stagione di Elmas fino a questo momento ne ha parlato, ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la rete, George Gardi procuratore del giocatore.

Queste le sue parole:

Sul Napoli: “La rosa del Napoli è tra le prime in Europa considerando la qualità del gioco e gli interpreti. Con le cinque sostituzioni il calcio è cambiato molto: i calciatori di movimento entrano e spesso decidono le partite e quindi i sostituti talvolta diventano più importanti dei titolari”.

Su Elmas: “Ha una forte personalità ed è normale che voglia sempre essere titolare. Elmas non è il sostituto di nessuno, è un protagonista del Napoli”.

Sulla sosta: “La sosta credo possa essere positiva, il Napoli andrà in una struttura all’avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un ritiro. Ci saranno anche delle amichevoli per cui credo che sarà un’esperienza positiva ed Elmas è molto felice di tornare in Turchia”.