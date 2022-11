Home » News Calcio Napoli » Zielinski a sorpresa in panchina: spiegato il motivo a DAZN

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo contro l’Empoli allo Stadio Maradona. Gli azzurri, primi in classifica, apriranno la 14esima giornata di Serie A con l’obiettivo di allungare in classifica e mettere ulteriore pressione sulle inseguitrici.

Luciano Spalletti è pronto a schierare il Napoli secondo il consueto 4-3-3, ma le diverse assenze hanno obbligato il tecnico di Certaldo a schierare una formazione rimaneggiata. L’assenza più importante è certamente quella di Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con una lombalgia acuta che gli ha fatto saltare anche il match contro l’Atalanta. Al suo posto è pronto Raspadori.

Piotr Zielinski Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Zielinski in panchina per scelta precauzionale

L’assenza del georgiano, però, era da tempo annunciata. La vera sorpresa nell’undici titolare è a centrocampo. Piotr Zielinski, infatti, partirà dalla panchina. Ndombele è stato scelto come sostituto, quindi Spalletti si affida alla fisicità della coppia Ndombele, Anguissa.

L’assenza dalla formazione titolare di Zielinski è stata una vera e propria sorpresa, ma in diretta su DAZN è stato spiegato il motivo della scelta di Spalletti.

Stando a quanto riportato da DAZN il motivo dell’esclusione sarebbe di natura precauzionale. Il centrocampista polacco a subito un pestone contro l’Atalanta e non è al meglio.