Zanetti non ci sta: “Osimhen? È stato fischiato un rigorino”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Napoli-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato:

“Devo fare i complimenti ai miei calciatori. L’episodio ha cambiato la partita, perché avevamo incartato il Napoli: li abbiamo costretti ad andare sull’esterno e non per vie centrali come fanno di solito e li abbiamo messi in difficoltà. Loro sono una grande squadra e non lo scopriamo oggi, ma abbiamo fatto una buona partita”.

Zanetti Napoli-Empoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Zanetti: “Fischiato un rigorino al Napoli”

“Rigore? Non voglio parlarne. Dal campo è stato un rigorino. L’entità è stata nulla, ma l’arbitro ha deciso così”.

“Considerando che oggi abbiamo 14 punti, non sono pochi. Abbiamo perso solo contro le grandi squadre tranne la prima partita. Il nostro percorso è questo, sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare. Contro avversari del nostro livello riusciamo a fare delle grandi partite e dobbiamo partire da questa consapevolezza”.

“Bajrami può giocare in più posizioni. Oggi sapevamo che se avessimo avuto qualche occasione sarebbe stata in trazione e ci serviva uno di gamba come lui”.