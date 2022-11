Zanetti: “Il Napoli è la squadra più bella che abbia mai visto, Spalletti è un punto di riferimento”

Nel post-partita di Napoli-Empoli interviene l’allenatore Paolo Zanetti in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Innanzitutto vorrei fare i complimenti ai miei: hanno dato tutto contro una delle squadre più belle che abbia mai visto e che sta giocando un calcio pazzesco. Sono orgoglioso di aver trovato le contromosse giuste e di aver sofferto poco, provando anche a creare in ripartenza. Gli episodi fanno la differenza, ma la squadra ha tenuto”.

Zanetti in conferenza stampa

Zanetti incorona il Napoli squadra più bella di sempre:

Il Napoli è la squadra da battere?

“Possiamo sempre imparare. Spalletti è un punto di riferimento per me. L’idea di gioco è coraggiosa e ha portato il Napoli a un livello alto, come il Milan ad esempio”.

Satriano forte?

“Sì, è un ragazzo a cui manca solo il goal. È un ragazzo incredibile e sta facendo la sua prima esperienza in Serie A. È già un titolare, deve sicuramente crescere. Deve concretizzare di più, ma imparerà col tempo, ha già fatto tanti passi in avanti. Tra i nostri obiettivi c’è quello di valorizzare i giovani e Satriano e uno di questi”.

Ismajli ha limitato Osimhen?

“È un giocatore importante e in questi tipi di partita viene fuori, facendo vedere tutte le sue qualità. Ha delle doti importanti, sia in campo che fuori. L’anno scorso non era titolare, ma quest’anno si è presto il posto prepotentemente. Se ci crede ha tutto per alzare il proprio livello”.