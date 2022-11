Spalletti a sorpresa in conferenza: “Non è il momento migliore della mia carriera”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato:

Analisi della vittoria?

“Così vincono le squadre che vogliono i 3 punti. Non è in base al valore dell’avversario l’importanza della vittoria, ma in base a dove vuoi arrivare. Questa partita bisognava vincerla e l’abbiamo vinta meritatamente, al di là del rigore netto. La partita è stata complicata perché l’Empoli è tosto. È stata una partita sofferta ma meritata”.

Spalletti in conferenza stampa

Capacità di controllare la pressione?

“Sì, la squadra non si è fatta travolgere dal nervosismo di non riuscire a segnare. È rimasta ordinata e lucida perché quello andava fatto. Siamo riusciti a battere una squadra che ha mantenuto un livello di attenzione altissimo”.

L’alternanza Zielisnki-Ndombele?

“Non lo so, secondo me l’addizione delle qualità dei 22 calciatori fa di più di quella degli 11 giocatori. Se lo imparano ci guadagnano tutti, se non lo imparano io faccio così lo stesso. Se vogliamo spartire i meriti sono contento, il calcio è cambiato, non è più la stessa cosa: è concentrato, si rigioca sabato alle 15.00. Anche le 4/5 ore in più erano fondamentali. Quindi bisogna stare attenti anche perché ti vengono i dubbi in questo arco di tempo. Ma è necessaria l’alternanza”.

Pochi goal presi merito della difesa o della squadra?

“È la fase offensiva a fare la differenza. L’Empoli con il rombo è una squadra molto tecnica: se li avvicini non riescono ad allagarsi e a fare il loro gioco”.

Alternative durante la partita?

“Avrei messo Simeone negli ultimi 5 minuti. Lui è arrivato da ultimo e non ha lavorato molto con Osimhen, ma sono due punte che potrebbero anche giocare insieme”.

La risposta a sorpresa di Spalletti:

Il momento migliore della mia carriera?

“Non so rispondere. Penso che non lo sia. Non sono quello lì”.

Rispetto all’anno scorso?

“Secondo me sono migliorate tante situazioni. Una delle ultime l’ho citata: andare a cercare un centrocampo fisico. Siamo migliorati perché loro hanno elevato la condizione. Si vede anche in allenamento. Ho quello che ci vuole per qualsiasi situazione”.