Udinese, Sottil parla già della sfida contro il Napoli: elogi a squadra e Spalletti

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Spezia-Udinese, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. L’allenatore bianconero ha risposto ad una domanda in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Sottil Udinese (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Sottil: “Il Napoli è una squadra supersonica”

“Sappiamo che il Napoli è una squadra supersonica, che gioca il miglior calcio e allenata da un allenatore che io ho avuto, che stimo e che reputo uno dei migliori in circolazione”.

Mentre il Napoli ha archiviato la pratica Empoli con un secco 2-0, l’Udinese ha pareggiato 1-1 in casa dello Spezia di Gotti. Alla rete di Reca, che ha aperto le marcature portanto in vantaggio i padroni di casa, ha risposto il gol di Lovric.

Nel frattempo, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Empoli. Di seguito un estratto:

“Io non sono scaramantico, non mi fa né caldo né freddo. Non mi interessa quello che dicono gli altri. Bisogna saper distinguere chi ti mette in alto perché non aspetta altro che vedere il tuo tonfo, ma noi siamo pronti e accettiamo anche questo. Il percorso dei sogni è ancora molto lungo”.