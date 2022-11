Rigore dubbio per il Napoli? Marelli fa chiarezza sul contatto tra Marin e Osimhen

Nel post-partita di Napoli-Empoli interviene l’ex arbitro Luca Marelli dallo studio di Dazn per commentare l’episodio del rigore che ha deciso il vantaggio degli azzurri. L’1-0 del Napoli, infatti, è figlio di un contrasto in area di rigore tra Marin e Osimhen: il primo rovina con la gamba sul piede di Osimhen. Pairetto non ha dubbi e al minuto 69 fischia indicando il dischetto in area.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

“Pairetto si trova in controllo della situazione. Si discute del rigore ma vediamo dalle inquadrature che si vede Osimhen anticipare Marin e prendere il pallone, poi viene toccato dal ginocchio destro dell’avversario sul tendine di Achille”.

Contrasto tra Marin e Osimhen

L’opinione di Marelli sul rigore:

“Rigore enorme? No, ma è comunque rigore perché c’è un contatto che c’è. Se Pairetto non avesse fischiato il Var non sarebbe intervenuto perché è l’arbitro che decide l’intensità del contatto. Secondo me il rigore c’è”.

Il report del match:

Napoli-Empoli 2-0: 69′ Hirving Lozano (rig), 88′ Piotr Sebastian Zieliński.