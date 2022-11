Pazzini innamorato di Spalletti: l’ex attaccante si autoinvita a Castel Volturno

C’è grande gioia in casa Napoli per la vittoria per 2-0 sull’Empoli. Gli azzurri superano un ostacolo difficilissimo visti i precedenti dell’ultima stagione. Lo scorso anno, infatti, i toscani sono riusciti a strappare 6 punti fondamentali agli azzurri.

Quest’anno il Napoli, però, è riuscito a vincere contro l’Empoli ed è arrivato a 10 vittorie consecutive in Serie A.

Luciano Spalletti Napoli (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Pazzini: “Magari mi fai vedere qualche schema”

Nel post partita, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il tecnico di Certaldo ha analizzato il match appena concluso e si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Giampaolo Pazzini, opinionista in studio.

L’ex attaccante di Inter e Sampdoria è innamorato del lavoro svolto da Spalletti e si è autoinvitato a Castel Volturno per seguire da vicino gli allenamenti del tecnico toscano.

Di seguito quanto evidenziato:

“I numeri della tua squadra sono clamorosi, sono appassionato anche delle palle inattive e voi ogni partita mettete in pratica schemi meravigliosi. Dato che siamo vicini, magari un giorno mi fai vedere un quadernino con tutti gli schemi“,