“100mila tifosi al Maradona”, la notizia sul Napoli

Continua la febbre azzurra in quel di Napoli. Gli uomini di Spalletti, impegnati oggi alle 18:30 contro l’Empoli, hanno consolidato il primato nella scorsa giornata e sono pronti a regalare altre emozioni al proprio tifo.

Al netto della vittoria contro l’Atalanta a Bergamo, e il conseguente allungo a +6 sulle inseguitrici, il morale degli azzurri è schizzato alle stelle, così come quello dei propri tifosi. Proprio per questo, per le ultime due partite prima della sosta, al Maradona è attesa una folla senza precedenti.

Tifosi azzurri (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tifosi al Maradona, i dati in vista di Empoli ed Udinese

Erano rimasti pochi biglietti e per giunta nelle curve inferiori (messi in vendita in ritardo rispetto ad altri settori) per la sfida contro l’Empoli, eppure la prestazione di Bergamo ha fatto sì che venissero polverizzati in poco tempo. Sono circa 45mila i supporters azzurri attesi allo stadio questa sera, pronti a spingere i propri beniamini verso i fondamentali 3 punti.

Discorso diverso per il match contro l’Udinese. La vendita anticipata dei biglietti, partita il 2 novembre scorso, ha fatto si che venisse registrato un sold-out in meno di 3 ore, costringendo la società ad aprire le vendite delle curve inferiori. Al Maradona, sabato contro i bianconeri, sono attese più di 50mila persone.

Affluenza di tifosi al Maradona, il motivo di tali dati

Sebbene l’Empoli sia sempre stato un avversario scomodo per il Napoli e nonostante la partenza da big per l’Udinese, il motivo primario di tali numeri è senz’altro l’imminente stop per i Mondiali. I tifosi sono quindi pronti a sostenere gli azzurri fino all’ultimo, provando ad addolcire quella che sarà la mancanza dei propri beniamino. Il Napoli tornerà poi in campo il 4 gennaio 2023, dove l’avversario sarà l’Inter a San Siro.

Mario Reccia