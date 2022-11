Home » Interviste » Napoli da record, Montervino sicuro: “Due le avversarie per lo scudetto”

A “Ne Parliamo il lunedì“, programma televisivo su Canale 8, è intervenuto Francesco Montervino, ex giocatore nonché capitano del Napoli, lasciando alcune dichiarazioni sulla scia positiva degli azzurri e qualche riflessione sulla rosa.

FOTO GETTY – Napoli

Per lo scudetto Montervino dice Juventus e Milan:

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla redazione:

“Le partite spesso si vincono facendo cambi. O non facendoli. Spalletti ha avuto finora una capacità straordinaria di incidere sulle partite con le decisioni dalla panchina. La gestione della rosa è il vero capolavoro. Il gruppo è inoltre più fisico rispetto al passato”.

L’ex capitano azzurro designa Olivera come sostituto perfetto per il dopo Mario Rui: “Mi piace sottolineare quanto forte sia Olivera che per caratteristiche è destinato nel medio periodo a sostituire nel ruolo Mario Rui con cui ora si sta alternando molto bene”.

Poi, dice la sua sulle avversarie per la lotta scudetto di questa stagione: “La concorrente più pericolosa per lo scudetto? Dico la Juventus oltre al Milan”.