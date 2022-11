“Eintracht? Non sono i calciatori il punto forte”: l’avviso a Spalletti

Alla luce dei recenti sorteggi di Champions League, il Napoli torna a far parlare di sé anche all’estero. Agli ottavi sarà l’Eintracht ad affrontare gli azzurri e gli elogi ai tedeschi, nonché avvisi ai partenopei, arrivano da un Campione del Mondo 1990: Andreas Brehme.

Andreas Brehme (Photo credit should read INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

L’ex calciatore dell’Inter, primatista ai Mondiali italiani, torna a parlare del bel paese ed in particolare del Napoli, mettendo in guardia gli uomini di Spalletti in vista del prossimo impegno europeo.

Brehme, elogi a Glasner ed avvisi a Spalletti

Andy Brehme, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha dunque espresso la propria opinione in merito alla sfida fra Francoforte e Napoli. In particolare, ha dedicato attenzione ai tecnici delle due squadre, visto il suo ulteriore passato da CT.

Luciano Spalletti (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Sull’analisi del match: “Difficile fare un’analisi accurata dell’incontro ad ora, manca ancora molto. Sarà di sicuro una bella sfida, l’Eintracht gioca molto bene“.

Sui punti di forza dei tedeschi: “Hanno giocatori forti ed esperti in ogni reparto, come Trapp, Gotze e Kamada. Credo però che il vero punto di forza del Francoforte sia Glasner. È un allenatore in gamba, che sa far giocare bene i propri uomini e che ha saputo superare le difficoltà iniziali. Spalletti è avvisato“.

Infine, una piccola considerazione sull’Inter: “Qualche volta ho visto il Napoli e gioca da grande squadra. Di solito però, preferisco guardare l’Inter“.

Mario Reccia