Calciomercato Napoli, procuratore atteso a Castel Volturno: incontrerà Chiavelli per firmare il contratto!

Cresce l’attesa per il match valido per la 14^ giornata del campionato di Serie A, con l’anticipo pomeridiano che vedrà il Napoli impegnato contro l’Empoli. I partenopei hanno l’intenzione di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in classifica vincendo il proprio match.

E mentre Spalletti e la squadra sono a lavoro, la dirigenza è altrettanto attenta alle dinamiche relative alla costruzione della squadra. Partendo dalla conferma degli attuali top player che fanno già parte della squadra partenopea.

FOTO: Getty – Napoli Anguissa

Ultime notizie Napoli, incontro con l’agente di Anguissa per il rinnovo del contratto

Uno di questi è Frank Zambo Anguissa, che ha il contratto in scadenza nel 2025. L’intenzione della società è quella di prolungare l’accordo con il camerunese, per farne un punto fermo della formazione di Spalletti.

A tal punto, l’edizione odierna di Tuttosport riferisce che prossimamente ci sarà un incontro tra l’agente del calciatore e l’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli, per firmare il nuovo accordo.

Di seguito quanto evidenziato: “Tra giovedì e venerdì arriverà a Napoli Maxime Nana, il procuratore di Anguissa, e sarà atteso dall’ad Chiavelli per fargli firmare il rinnovo dell’attuale contratto che è in scadenza nel 2025“.