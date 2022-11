La Gazzetta si sbilancia: “I 4 motivi per cui la Juve può vincere lo scudetto”

La Serie A si appresta ad entrare nel vivo del proprio sprint finale, prima di salutare i propri tifosi in vista di Qatar 2022. A due giornate dalla pausa, il Napoli di Luciano Spalletti è saldamente in testa al campionato, con 6 punti sulle inseguitrici e con tanta voglia di mantenere ampia la distanza. Gli azzurri scenderanno alle 18:30 contro l’Empoli al Maradona, consapevole però che nelle retrovie qualcosa si è smosso.

SSC Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

La Juventus di Max Allegri, seppur le difficoltà iniziali ad ingranare, ha infatti ripreso a vincere, totalizzando 4 vittorie consecutive in campionato. Il 2-0 inflitto all’Inter nella scorsa giornata, inoltre, ha contribuito ad alzare ulteriormente il morale dei bianconeri. Qualche timida voce parla addirittura di possibile rimonta scudetto, proprio come la Gazzetta dello Sport nella propria edizione odierna.

“La Juve è ancora in corsa per lo scudetto”, la Gazzetta avvisa il Napoli

Si parla proprio di questo all’interno del quotidiano rosa quest’oggi. La stessa Gazzetta ha addirittura stilato una lista di 4 punti sulla quale la Juve dovrà fare forza, ai fini di una rimonta iridata che ad oggi pare impossibile. Di seguito i punti riportati:

Il talento dei giovani Fagioli e Miretti

I due italiani hanno finalmente trovato spazio all’interno dell’organico bianconero, con l’ultimo citato fresco di vittoria del Golden Boy assegnato da Tuttosport. Fagioli è invece nel pieno di un momento d’oro, coronato dai gol contro Lecce ed Inter. I due, se dovessero confermare tale minutaggio e tale rendimento, potrebbero diventare oggetti chiave del gioco Juve.

Fabio Miretti (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

La difesa consolidata ed il reparto brasiliano

Acquisto più oneroso dello scorso mercato, Gelson Bremer è stato da molti criticato viste le sue iniziali prestazioni. L’imponente partita del brasiliano però, ha fatto ben sperare in un suo ritorno ad alti livelli. La Juve, forte della miglior difesa del campionato, può contare su un reparto difensivo solido e collaudato, vista la presenza anche di Danilo ed Alex Sandro che partiranno, insieme a Bremer, per i Mondiali con il Brasile.

Il rientro di Chiesa e Di Maria

È stato da brividi il ritorno in campo di Chiesa contro il PSG. Il numero 7 bianconero è pronto a riprendersi la Juventus e, insieme a lui, Angel Di Maria. L’argentino, vero gioiello della rosa di Allegri, ha fin qui avuto poche occasioni per dimostrare il proprio talento anche a Torino. Anche lui è pronto a tornare in campo per aumentare il valore tecnico dei suoi.

Federico Chiesa vs PSG (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

La consolidazione di Rabiot e Locatelli

Che possa l’oggetto delle critiche diventare il punto di forza? Si parla proprio del centrocampo juventino, da sempre nell’occhio del ciclone. Qualcosa, però, ha iniziato a cambiare. Locatelli ha ormai consolidato il suo status da top di reparto e Rabiot, già a 5 gol stagionali, rappresenta la sorpresa più grande dell’organico bianconero.

Scudetto Juve, bianconeri pronti a sfidare la storia

La Juventus è pronta a sfidare la sorte, tentando una rimonta dal sapore storico in Serie A. Il distacco dal Napoli, ad oggi, è di 10 punti, che potrebbe subire variazioni prima dello stop al campionato. Lo scontro fra bianconeri e partenopei è prevista per il 13 gennaio e, seppur la data sia ancora lontana, la Gazzetta inizia già a far respirare aria di big match.

Mario Reccia