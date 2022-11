“Come sta il Napoli?” Giuntoli risponde in diretta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del calcio d’inizio di Napoli-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato:

Giuntoli Napoli-Empoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Napoli-Empoli, le parole di Giuntoli

“Abbiamo cercato di recuperare energie. Il mister ha fatto dei cambi e speriamo che il livello sarà alto lo stesso”.

Formazioni ufficiali Napoli Empoli, Zielinski ed Elmas in panchina

Per questo turno infrasettimanale, Spalletti ha deciso di cambiare qualche giocatore: tornano tra i titolari Ostigard e Mario Rui, panchina per Juan Jesus e Mathias Olivera. A centrocampo piccola sorpresa: out Zielinski dai titolari e chance per Ndombele. In attacco saranno Politano e Raspadori a sostenere il bomber Victor Osimhen. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. Zanetti

Serie A: Napoli Empoli, i precedenti tra le due formazioni

Napoli e Empoli si sono sfidate, in complessivo, per 27 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio totale pende leggermente in favore della squadra partenopea.

11 vittorie del Napoli

6 pareggi

10 vittorie dell’Empoli.

Le migliori soddisfazioni, gli azzurri le hanno trovate in casa. Di seguito, il computo dei precedenti in casa del Napoli: