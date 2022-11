Eintracht Francoforte agli ottavi, grande occasione: dove può arrivare il Napoli

Nel corso di “Ne parliamo il lunedì”, programma sportivo in onda su Canale 8, Massimo Ugolini, noto giornalista di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Ho preferito il Napoli di Liverpool a quello di Bergamo per la qualità della proposta di gioco. La reazione con l’Atalanta resta tuttavia qualcosa di estremamente pregevole. In scia di quelle viste a Roma con la Lazio e ad Amsterdam dopo il gol dell’Ajax. D’altronde i punti ottenuti da situazioni di svantaggio parlano da tempo della compattezza del gruppo di Spalletti”.

BERGAMO, ITALY – NOVEMBER 05: SSC Napoli players celebrate victory at the end of the Serie A (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

“Il Napoli ha tutto per passare il turno”

“Il sorteggio di Nyon e gli scontri eccellenti negli ottavi lanciano suggestioni sul cammino in Champions. L’ambiente di Francoforte non è per niente facile ma questo Napoli ha tutto per provare a passare il turno. E perché no, immaginare un cammino profondo nella massima competizione europea”.