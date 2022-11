La Cremonese ferma il Milan e fa un regalo al Napoli: la classifica aggiornata

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli, il Milan inciampa in trasferta contro la Cremonese e fa un regalo agli azzurri.

I rossoneri in trasferta hanno dimostrato da tempo di trovarsi a proprio agio: la sconfitta di Torino è infatti arrivata dopo un’imbattibilità esterna che durava da ben 17 partite (12 vittorie e 5 pareggi). Oggi, però, il pareggio contro la Cremonese risulta insoddisfacente.

La squadra di Pioli aveva bisogno di restare in scia del Napoli capolista. La Cremonese, invece, dopo il confortante pareggio di Salerno, non è riuscita ad ottenere la prima vittoria casalinga della stagione.

Leao Escalante Cremonese Milan (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Il Milan è padrone del gioco nella prima frazione di gioco, terminata 0-0, ma sbaglia troppo in fase di finalizzazione. Coscienza sporca soprattutto per Origi e Rebic.

Nella ripresa la musica non cambia: è sempre il Milan a fare la partita, con la Cremonese pronta a colpire in contropiede. Al 56′ gol annullato ad Origi. Il calciatore ex Liverpool ha bucato Carnesecchi da pochi passi, salvo poi rimangiarsi l’esultanza: colpa di una posizione di fuorigioco rilevata al momento del passaggio filtrante di Tonali, abile nel vedere con la coda dell’occhio il compagno.

Alla fine, il Milan non riesce a scardinare la difesa della Cremonese e deve accontentarsi di un solo punto.

Serie A, la classifica alle spalle del Napoli

Il Napoli continua a primeggiare, con il Milan ora a ben 8 lunghezze dalla squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono a quota 38 punti, mentre gli uomini di Pioli si posizionano al secondo posto a 30.